Придется подождать. Синоптики раскрыли, когда в Прикамье закончатся сильные морозы

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Синоптики проекта «Метеоролог и я» рассказали, когда в Пермском крае закончится период холодов. По данным специалистов, в ближайшие 10 дней на продолжительный теплый период рассчитывать не стоит.
7 января в Прикамье днем температура ожидается на уровне -22…-17°, на севере региона похолодает до -26°.
Пик холодов прогнозируется на период с 10 по 15 января. В это время температура может опуститься до -35…-40°. Продолжительное потепление ожидается не раньше 20 или 21 января. Пока это предварительные прогнозы, отмечают синоптики.
Последний период аномальных холодов в Пермском крае был в середине декабря, тогда из-за сложных погодных условий была серия коммунальных аварий. Больше всего проблем было в Соликамске.