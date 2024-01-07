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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Синоптики раскрыли, когда в Прикамье закончатся сильные морозы

Придется подождать. Синоптики раскрыли, когда в Прикамье закончатся сильные морозы

7 января 2024, 04:15
Фото: properm.ru

Синоптики раскрыли, когда в Прикамье закончатся сильные морозы

Пик морозов ожидается с 10 по 15 января.

Синоптики проекта «Метеоролог и я» рассказали, когда в Пермском крае закончится период холодов. По данным специалистов, в ближайшие 10 дней на продолжительный теплый период рассчитывать не стоит.

7 января в Прикамье днем температура ожидается на уровне -22…-17°, на севере региона похолодает до -26°.

Пик холодов прогнозируется на период с 10 по 15 января. В это время температура может опуститься до -35…-40°. Продолжительное потепление ожидается не раньше 20 или 21 января. Пока это предварительные прогнозы, отмечают синоптики.

Последний период аномальных холодов в Пермском крае был в середине декабря, тогда из-за сложных погодных условий была серия коммунальных аварий. Больше всего проблем было в Соликамске.

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#Пермь#Погода
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