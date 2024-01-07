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Прокуратура обжалует приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»

Прокуратура обжалует приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»

7 января 2024, 07:40
Фото: 1MI
Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Прокуратура обжалует приговор бывшему директору по экономике и финансам ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтангу Джигкаеву. Судя по картотеке Соликамского городского суда, жалоба поступила в суд 29 декабря, она принята к рассмотрению. Дата рассмотрения дела в краевом суде пока не назначена.

Приговор Джигкаеву за растрату в 5 млн рублей был вынесен 22 декабря 2023 года. Растрату он совершил, когда занимал пост директора по экономике и финансам на заводе в июне 2022 года. Джигкаев получил 3 года лишения свободы условно, штраф 200 тыс. рублей, также с него должны взыскать сумму причиненного материального вреда.

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#Суд#Пермь#Соликамский Магниевый завод#Соликамск
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