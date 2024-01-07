Прокуратура обжалует приговор экс-финдиректору «Соликамского магниевого завода»

Приговор Джигкаеву за растрату в 5 млн рублей был вынесен 22 декабря 2023 года. Растрату он совершил, когда занимал пост директора по экономике и финансам на заводе в июне 2022 года. Джигкаев получил 3 года лишения свободы условно, штраф 200 тыс. рублей, также с него должны взыскать сумму причиненного материального вреда.