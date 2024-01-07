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Руководитель Добрянского следственного отдела покинул должность спустя 10 лет работы

Руководитель Добрянского следственного отдела покинул должность спустя 10 лет работы

7 января 2024, 08:12
Фото: dobryanka.net / 1MI
Алексей Полудницын стал руководителем отдела еще в 2013 году.

Полковник юстиции Алексей Полудницын покинул должность руководителя следственного отдела по Добрянке СУ СКР по Пермскому краю. Сейчас руководителем отдела является заместитель Антон Соргутов.

Экс-руководитель уволился из-за выхода на пенсию, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Руководителем следственного отдела Добрянки Полудницын был назначен в конце декабря 2013 года, до этого он был заместителем руководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Карьеру Полудницын начинал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в СК.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Добрянка#Следственный комитет#Ск
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