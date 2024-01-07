Руководитель Добрянского следственного отдела покинул должность спустя 10 лет работы

Экс-руководитель уволился из-за выхода на пенсию, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Руководителем следственного отдела Добрянки Полудницын был назначен в конце декабря 2013 года, до этого он был заместителем руководителя Нытвенского межрайонного следственного отдела. Карьеру Полудницын начинал в МВД, затем перешел на работу в прокуратуру, позже — в СК.