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Суд оштрафовал церковный приход в Прикамье за проблемы с пожарной безопасностью

Суд оштрафовал церковный приход в Прикамье за проблемы с пожарной безопасностью

7 января 2024, 08:32
Фото: 1MI
В храме нет пожарной сигнализации.

Церковный приход в Пермском крае оштрафовали за повторное невыполнение требований пожарной безопасности. Речь идет о приходе во имя Блаженного Иоанна, Христа Ради Юродивого, Устюжского в деревне Курилово Ординского района Пермского края.

Пресс-служба Ординского районного суда отмечает, что размер штрафа составил 70 тыс. рублей. Представитель храма пытался оспорить постановление мирового судьи, так как почти все требования прокуратура выполнены, кроме установки пожарной сигнализации в здании храма. Однако из-за отсутствия материалов у подрядчика установка сигнализации отложена до марта 2024 года.

В суде представитель ответчика просил учесть отдаленность церкви, небольшое количество прихожан, отсутствие дохода. Ординский суд не стал менять постановление, штраф остался в силе.

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#Пермь#Пожар#Мчс#Прокуратура
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