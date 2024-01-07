Суд оштрафовал церковный приход в Прикамье за проблемы с пожарной безопасностью

Пресс-служба Ординского районного суда отмечает, что размер штрафа составил 70 тыс. рублей. Представитель храма пытался оспорить постановление мирового судьи, так как почти все требования прокуратура выполнены, кроме установки пожарной сигнализации в здании храма. Однако из-за отсутствия материалов у подрядчика установка сигнализации отложена до марта 2024 года.