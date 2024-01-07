Такого не было 20 лет. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни

9 января пройдет умеренный снегопад, ночью -23…-18º, днем -20…-15º, в Перми ночью -22º, днем -17º. В среду продолжатся слабые осадки. Ночью по региону похолодает до -32…-27º, днем -28…-23º, в краевой столице ночью -28º, днем -24º. Из предварительного прогноза следует, что аномальные холода сохранятся как минимум до середины месяца. Синоптики отмечают, что такой холодной погоды в начале января не было уже более 20 лет.