Такого не было 20 лет. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на начало недели. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января ночью по краю температура ожидается на уровне -28…-23º, днем -23…-18º, в краевой столице ночью -26º, днем -23…-18º.
9 января пройдет умеренный снегопад, ночью -23…-18º, днем -20…-15º, в Перми ночью -22º, днем -17º. В среду продолжатся слабые осадки. Ночью по региону похолодает до -32…-27º, днем -28…-23º, в краевой столице ночью -28º, днем -24º. Из предварительного прогноза следует, что аномальные холода сохранятся как минимум до середины месяца. Синоптики отмечают, что такой холодной погоды в начале января не было уже более 20 лет.