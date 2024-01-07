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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Такого не было 20 лет. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни

Такого не было 20 лет. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни

7 января 2024, 15:26
Фото: properm.ru
Морозы не отступят в ближайшие дни.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на начало недели. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января ночью по краю температура ожидается на уровне -28…-23º, днем -23…-18º, в краевой столице ночью -26º, днем -23…-18º.

9 января пройдет умеренный снегопад, ночью -23…-18º, днем -20…-15º, в Перми ночью -22º, днем -17º. В среду продолжатся слабые осадки. Ночью по региону похолодает до -32…-27º, днем -28…-23º, в краевой столице ночью -28º, днем -24º. Из предварительного прогноза следует, что аномальные холода сохранятся как минимум до середины месяца. Синоптики отмечают, что такой холодной погоды в начале января не было уже более 20 лет.

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#Пермь#Погода
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