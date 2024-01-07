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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В электричке в Пермском крае потерял сознание трехлетний ребенок

В электричке в Пермском крае потерял сознание трехлетний ребенок

7 января 2024, 09:31
Фото: 1MI
Мальчику понадобилась помощь медиков.

В Пермском крае трехлетнему мальчика стало плохо в электричке. Ребенок потерял сознание — это случилось вечером 4 января. О происшествии изданию 59.RU рассказал одна из пассажирок. По ее словам, ребенок был активным, бегал, но в один момент ему стало плохо — вместе с ним ехала бабушка.

Сотрудники поезда пытались найти врачей среди пассажиров, но их не оказалось. На станцию «Пермь-2» вызвали скорую помощь. На вокзале ребенка встретила реанимационная бригада. В тот момент несовершеннолетний был без сознания.

В пресс-службе краевого Минздрава изданию пояснили, что с ребенком все хорошо — его выписали из больницы в связи с отказом от госпитализации.

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