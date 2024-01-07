В электричке в Пермском крае потерял сознание трехлетний ребенок

В Пермском крае трехлетнему мальчика стало плохо в электричке. Ребенок потерял сознание — это случилось вечером 4 января. О происшествии изданию 59.RU рассказал одна из пассажирок. По ее словам, ребенок был активным, бегал, но в один момент ему стало плохо — вместе с ним ехала бабушка.