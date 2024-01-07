В Перми завершились поиски 17-летней девочки, пропавшей 1 января

В Перми завершились поиски 17-летней девочки, которая ушла из дома в Орджоникидзевском районе еще 1 января 2024 года. С тех пор было неизвестно, где находится девочка. 5 января волонтеры разместили ориентировки в социальных сетях с просьбой помочь с поисками несовершеннолетней.