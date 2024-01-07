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Published Сегодня, 11:29

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В Перми завершились поиски 17-летней девочки, пропавшей 1 января

В Перми завершились поиски 17-летней девочки, пропавшей 1 января

7 января 2024, 11:29
Фото: vk.com/permpoisk / 1MI
Несовершеннолетнюю обнаружили живой.

В Перми завершились поиски 17-летней девочки, которая ушла из дома в Орджоникидзевском районе еще 1 января 2024 года. С тех пор было неизвестно, где находится девочка. 5 января волонтеры разместили ориентировки в социальных сетях с просьбой помочь с поисками несовершеннолетней.

Днем 7 января волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой рассказали, что пермячку нашли живой. Другие обстоятельства волонтеры не раскрывают.

#Пермь#Пропал человек
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