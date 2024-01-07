В Перми завершились поиски 17-летней девочки, пропавшей 1 января

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Перми завершились поиски 17-летней девочки, которая ушла из дома в Орджоникидзевском районе еще 1 января 2024 года. С тех пор было неизвестно, где находится девочка. 5 января волонтеры разместили ориентировки в социальных сетях с просьбой помочь с поисками несовершеннолетней.
Днем 7 января волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой рассказали, что пермячку нашли живой. Другие обстоятельства волонтеры не раскрывают.