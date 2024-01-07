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Published Сегодня, 05:49

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В Пермском крае простились с 34-летним военным, убитым в начале декабря

В Пермском крае простились с 34-летним военным, убитым в начале декабря

7 января 2024, 05:49
Фото: vk.com/glavachusovoy
Обстоятельства гибели участника спецоперации власти не раскрывают.

В Чусовом простились с 34-летним участником специальной военной операции. Иван Кокшаров поехал на СВО в качестве контрактника, он служил старшим оператором штурмовой роты, сообщает глава Чусового Сергей Белов.

По данным чиновника, военный был убит 6 декабря 2023 года. Обстоятельства его смерти Белов не раскрывает.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она будет завершена в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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