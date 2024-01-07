В Пермском крае простились с 34-летним военным, убитым в начале декабря

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Чусовом простились с 34-летним участником специальной военной операции. Иван Кокшаров поехал на СВО в качестве контрактника, он служил старшим оператором штурмовой роты, сообщает глава Чусового Сергей Белов.
По данным чиновника, военный был убит 6 декабря 2023 года. Обстоятельства его смерти Белов не раскрывает.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она будет завершена в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.