В Свердловской области в аварии погибли супруги из Перми, еще три человека пострадали

По данным ГИБДД, водитель Chevrolet Niva ехал вместе со своей женой в Пермь. Мужчина имел стаж вождения 34 года, к ответственности за нарушение ПДД привлекался лишь однажды. 21-летний водитель имеет 11-месячный стаж, у него 16 штрафов — мужчина вместе с подругой и ее 13-летним братом возвращался в Красноуфимск из Пермского края. В Прикамье они были в гостях.