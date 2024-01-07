В Свердловской области в аварии погибли супруги из Перми, еще три человека пострадали

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
На трассе Пермь — Екатеринбург в аварии погибли супруги из Перми. По данным Свердловской ГИБДД, в ДТП также пострадали двое взрослых и один ребенок. Авария произошла вечером 6 января.
По предварительным данным, 62-летний водитель Chevrolet Niva ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA Granta — им управлял 21-летний парень.
62-летняя пассажирка Chevrolet Niva скончалась на месте, водителя доставили в больницу, но спасти его не удалось. Водитель LADA Granta и двое пассажиров, среди которых 13-летний мальчик, госпитализированы.
По данным ГИБДД, водитель Chevrolet Niva ехал вместе со своей женой в Пермь. Мужчина имел стаж вождения 34 года, к ответственности за нарушение ПДД привлекался лишь однажды. 21-летний водитель имеет 11-месячный стаж, у него 16 штрафов — мужчина вместе с подругой и ее 13-летним братом возвращался в Красноуфимск из Пермского края. В Прикамье они были в гостях.
Все участники ДТП были пристегнуты, говорят в полиции. Сейчас по факту аварии проводится проверка.