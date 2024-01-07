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В Свердловской области в аварии погибли супруги из Перми, еще три человека пострадали

В Свердловской области в аварии погибли супруги из Перми, еще три человека пострадали

7 января 2024, 13:16
Фото: vk.com/gibdd_66
Пермяк не справился с управлением.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь — Екатеринбург в аварии погибли супруги из Перми. По данным Свердловской ГИБДД, в ДТП также пострадали двое взрослых и один ребенок. Авария произошла вечером 6 января.

По предварительным данным, 62-летний водитель Chevrolet Niva ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем LADA Granta — им управлял 21-летний парень.

62-летняя пассажирка Chevrolet Niva скончалась на месте, водителя доставили в больницу, но спасти его не удалось. Водитель LADA Granta и двое пассажиров, среди которых 13-летний мальчик, госпитализированы.

Фото: vk.com/gibdd_66

По данным ГИБДД, водитель Chevrolet Niva ехал вместе со своей женой в Пермь. Мужчина имел стаж вождения 34 года, к ответственности за нарушение ПДД привлекался лишь однажды. 21-летний водитель имеет 11-месячный стаж, у него 16 штрафов — мужчина вместе с подругой и ее 13-летним братом возвращался в Красноуфимск из Пермского края. В Прикамье они были в гостях.

Все участники ДТП были пристегнуты, говорят в полиции. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
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