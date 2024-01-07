Власти готовы ввести режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в Прикамье

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В Прикамье могут ввести режим повышенной готовности из-за морозов. 6 января прошло заседание краевого оперштаба по ЖКХ. В ближайшие дни температура опуститься до -30…-25º. По словам зампреда краевого правительства Андрея Кокорева, коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за похолодания.
При необходимости чиновники обещают ввести режим повышенной готовности, во время которого круглосуточно будут дежурить ремонтные бригады, руководство муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций.
Всего в регионе сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, имеется 1,2 тыс. спецтехники, около 2,3 тыс. человек личного состава. Особое внимание оперштаб уделяет северным районам Пермского края. В Красновишерске, например, с 5 января идет ремонт котла на местном теплоисточнике. Сейчас подача тепла возвращается на нормальным уровень. Местным жителям обещают сделать перерасчет за отопление.