Власти готовы ввести режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в Прикамье

Всего в регионе сформировано более 500 ремонтно-восстановительных бригад, имеется 1,2 тыс. спецтехники, около 2,3 тыс. человек личного состава. Особое внимание оперштаб уделяет северным районам Пермского края. В Красновишерске, например, с 5 января идет ремонт котла на местном теплоисточнике. Сейчас подача тепла возвращается на нормальным уровень. Местным жителям обещают сделать перерасчет за отопление.