Агентство в Перми судится с работниками. Ему поручали охрану порядка на праздниках

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Группа пермяков обратилась в Орджоникидзевский районный суд с иском к охранному предприятию «Борей». Граждане требовали официально установить факт трудовых отношений с охранной фирмой, просили внести записи об этом в трудовую книжку. Кроме этого у охранников были и финансовые требования к работодателю: они требовали возместить невыплаченную заработную платы, а также выплатить им компенсацию морального вреда и компенсировать судебные расходы.
Как сообщили в пресс-службе суда, причиной иска было то, что охранники работали в ООО ЧОО «Борей» без оформления трудового договора.
В охранном предприятии утверждали, что с истцами был заключено гражданско-правовой договор. По данным ООО «Борей», истцы являлись не охранниками, а сторожами. По штатному расписанию предприятия такой единицы у компании нет, тем более, что спецсредства сторожам не выдавались, лицензированию эта деятельность не подлежит.
Решением суда требования истцов были удовлетворены только частично. Суд пришел к выводу о доказанности факта сложившихся между истцами и агентством «Борей» трудовых отношений, поскольку они были допущены к работе охранников, приступили к работе и выполняли ее с ведома работодателя и в его интересах, под его контролем и управлением, выполняемая ими работа носила постоянный характер.
Данные обстоятельства в судебном заседании подтвердили допрошенные свидетели, а также они нашли свое отражение в представленных истцами копиях рапортов, журналов, списке сотрудников охраны, листе ознакомления с инструкцией ЧОО «Борей», переписке между представителем работодателя и истцом
Доводы ответчика о том, что истцы оказывали ответчику услуги по гражданско-правовому договору в качестве сторожей, поскольку у истцов отсутствовало удостоверение охранника, судом были отклонены. Факт трудовых отношений в должности охранника между сторонами подтвержден совокупностью исследованных доказательств, при этом прием на работу лиц без достаточной необходимой квалификации на должность охранников является личной ответственностью работодателя.
Решение суда вступило в законную силу. В картотеке суда есть данные о том, что судебным приставам поступили четыре исполнительных листа на выплату заработной платы. Кроме того, в базе исполнительных производств есть сведения о взыскании с предприятия более 12,1 млн рублей. Кроме того, сейчас в арбитражном суде есть иск самого предприятия «Борей» о банкротстве, в иске указывается задолженность на сумму в 30 млн рублей. В этом деле также указывается на задолженность перед работниками.
ООО ЧОО «Борей» было создано в 2016 году, работало по государственным контрактам. Основные заказчики предприятия — МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» и ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Большие контракты компания получает последние два года — в 2022 и 2023 годах. Известно, что в 2023 году фирма получила заказ на охрану ледового городка на эспланаде, в официальных релизах мэрии указывается, что площадку будут охранять 60 работников ООО «Борей».