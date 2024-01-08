Агентство в Перми судится с работниками. Ему поручали охрану порядка на праздниках

Решение суда вступило в законную силу. В картотеке суда есть данные о том, что судебным приставам поступили четыре исполнительных листа на выплату заработной платы. Кроме того, в базе исполнительных производств есть сведения о взыскании с предприятия более 12,1 млн рублей. Кроме того, сейчас в арбитражном суде есть иск самого предприятия «Борей» о банкротстве, в иске указывается задолженность на сумму в 30 млн рублей. В этом деле также указывается на задолженность перед работниками.