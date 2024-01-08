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Posted 8 января 2024, 14:26

Published 8 января 2024, 14:26

Modified 8 января 2024, 14:28

Updated 8 января 2024, 14:28

Ледовый городок «Лукоморье» в Перми закроют на профилактику

8 января 2024, 14:26
За новогодние каникулы ледовый городок «Лукоморье» посетили больше 110 тысяч жителей и гостей Перми.

Пермяки и гости города активно проводили время в ледовом городке на эспланаде в дни каникул, рассказали в администрации Перми. Вчера в городке прошла Рождественская программа с концертом, развлекательными и интерактивными площадками. В течение дня гостями зимнего комплекса стали более 6,5 тыс. человек.

Всего, по данным мэрии, в «Лукоморье» за каникулы побывали больше 110 тысяч человек.

9 и 10 января ледовый городок закроют на техническое обслуживание. За два дня будут проведены работы по восстановлению ледовых скульптур и покрытия горок. С 11 января городок будет вновь открыт для всех желающих. Его режим работы в будни будет с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.

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