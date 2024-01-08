Ледовый городок «Лукоморье» в Перми закроют на профилактику

9 и 10 января ледовый городок закроют на техническое обслуживание. За два дня будут проведены работы по восстановлению ледовых скульптур и покрытия горок. С 11 января городок будет вновь открыт для всех желающих. Его режим работы в будни будет с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.