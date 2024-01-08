Новогодние морозы в Прикамье стали рекордными в тысячелетии

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Впервые с 2016 года в Пермском крае морозная погода сохранялась в течение всех новогодних выходных — с 31 декабря по 8 января. Основной заток холода был связан с ультраполярным вторжением из района Таймыра на северо-запад Европейской территории России. Оно происходило 31 декабря — 1 января, погоду проанализировали ученые ГИС-центра ПГНИУ
Со 2 января морозный воздух поддерживался в тыловых частях юго-западных циклонов, которые выходили на Южный Урал. Морозы оказались далеко не самыми сильными для этого периода в XXI веке: на севере края более сильные холода в начале января наблюдались в 2002, 2003, 2017 годах, а на юге также и в прошлом году.
Однако средняя температура за период новогодних выходных оказалась на севере края самой низкой с 2002 года. Холоднее всего было в Вологодской области и Карелии, где в среднем за период 1–7 января температура воздуха оказалась ниже нормы на 18-20°С, и даже был установлен ряд рекордов холода.
На северо-западе Пермского края отклонение от нормы приближалось к 15°С, а на юго-востоке было не более 5°С. В Перми новогодние каникулы оказались холоднее нормы на 8-9°С, и стали самыми холодными с 2016 года (зима 2015–2016 годов в целом была очень теплой). В Перми не отмечено ни одного дня с температурой воздуха ниже -30°С, но отметка -25°С была пройдена пять раз (2 января -25,6°С, 3 и 6 января -27,6°С, 7 января -27,2°С, 8 января -25,7°С). Для сравнения, в 2015–2016 годы за период новогодних выходных отмечен один только день с тридцатиградусным морозом и еще четыре дня с минимальной температурой -25° и ниже.
По северу и северо-западу края похолодание было значительно сильнее, и для этого периода стало самым сильным с 2002 года. Тридцатиградусные морозы в период с 1 по 7 января отмечались ежедневно, не было их только в ночь на сегодня (хотя в Бисере минимум составил -29,2°С).
Самой холодной была ночь на 3 января со следующими значениями минимальной температуры: в Усть-Черной -40,1°С, в Ныробе и Вае -39,7°С, в Кочево -36,8°С, в Гайнах -36,0°С, в Косе -35,6°С, в Чердыни -34,5°С, в Губахе -35,0°С, в Бисере -34,5°С. На севере края, в частности в Чердыни, это самые низкие минимумы с начала зимы — они даже ниже, чем в ночь на 8 декабря, которая в большинстве районов края была самой холодной с 2017 года.
Осадки в этот период выпадали в основном в южной части края, больше всего в Чернушке (29 мм), а в Перми 16 мм, что примерно соответствует климатической норме. Высота снежного покрова превысила отметку 50 см не только на востоке, но и на юге Пермского края (Чернушка 52 см, Октябрьский 57 см).