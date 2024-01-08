Новогодние морозы в Прикамье стали рекордными в тысячелетии

На северо-западе Пермского края отклонение от нормы приближалось к 15°С, а на юго-востоке было не более 5°С. В Перми новогодние каникулы оказались холоднее нормы на 8-9°С, и стали самыми холодными с 2016 года (зима 2015–2016 годов в целом была очень теплой). В Перми не отмечено ни одного дня с температурой воздуха ниже -30°С, но отметка -25°С была пройдена пять раз (2 января -25,6°С, 3 и 6 января -27,6°С, 7 января -27,2°С, 8 января -25,7°С). Для сравнения, в 2015–2016 годы за период новогодних выходных отмечен один только день с тридцатиградусным морозом и еще четыре дня с минимальной температурой -25° и ниже.



По северу и северо-западу края похолодание было значительно сильнее, и для этого периода стало самым сильным с 2002 года. Тридцатиградусные морозы в период с 1 по 7 января отмечались ежедневно, не было их только в ночь на сегодня (хотя в Бисере минимум составил -29,2°С).