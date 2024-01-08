Пермский зоопарк сменил собственника

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк» с 1 января 2024 года реорганизовано в одноименное государственное краевое учреждение — ГКАУК «Пермский зоопарк». На внесенные в ЕГРЮЛ изменения обратили внимание журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье».
Директор учреждения не поменялся — его обязанности по-прежнему исполняет Юлия Шитова (возглавляет Пермский зоопарк с 2019 года).
Судя по изменениям в ЕГРЮЛ, с 29 декабря прошлого года собственником зоосада стал Пермский край в лице министерства культуры.
В августе 2023 года депутаты Гордумы Перми согласились передать пермский зоопарк в собственность краевых властей. И. о. замглавы администрации Перми Юлия Овсянникова тогда поясняла, что это нужно для увеличения количества животных, а также для улучшения условий их жизни, так как передача объекта в край позволит увеличить финансирование. Штат зоопарка будет сохранен — это 87 человек. В собственность края зоопарк перейдет с 1 января 2024 года.