Пермский зоопарк сменил собственника

В августе 2023 года депутаты Гордумы Перми согласились передать пермский зоопарк в собственность краевых властей. И. о. замглавы администрации Перми Юлия Овсянникова тогда поясняла, что это нужно для увеличения количества животных, а также для улучшения условий их жизни, так как передача объекта в край позволит увеличить финансирование. Штат зоопарка будет сохранен — это 87 человек. В собственность края зоопарк перейдет с 1 января 2024 года.