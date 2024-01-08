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Updated Сегодня, 10:59

Прокуратура требует обеспечить пожарную безопасность восьми школ в Гайнах

Прокуратура требует обеспечить пожарную безопасность восьми школ в Гайнах

8 января 2024, 10:57
Фото: 1MI
Надзорное ведомство требует признать незаконной деятельность по приему, обработке дублирующих сигналов о пожаре с использованием оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Прокуратура Гайнского района подала иск к ГКУ ПК «УГПС Пермского края» и восьми школам, находящимся на территории муниципалитета, следует из картотеки дел суда. Заявление прокурора принято к рассмотрению, на 15 января назначена дата первого заседания.

По информации журналиста Properm.ru, в иске прокуратуры ставится вопрос о признании деятельности по приему, обработке сигналов о пожаре с использованием оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» незаконной. Надзорное ведомство требует наложить запрет на ведение данной деятельности. В иске указывается (есть в распоряжении редакции), что подразделения УГПС могут вести прием только при условии получения выделенного радиочастотного сигнала по каналам спецсвязи. Иные каналы передачи сигнала о пожарах использоваться не могут.

Ранее, по информации Properm.ru, по поручению краевой прокуратуры из-за многочисленных обращений организаций, производящих техническое обслуживание систем противопожарной безопасности, была проведена проверка, которая установила многочисленные нарушения при передаче дублирующего сигнала о пожарах. Так, выяснилось, что у ГКУ ПК «УГПС Пермского края» с начала деятельности данное разрешение отсутствует, и все объекты защиты подключены на запрещенной радиочастоте, исходя из разъяснений Министерства обороны РФ и Роскомнадзора это не допустимо. Из иска известно, что для передачи сигнала использовались частоты, предназначенные для охранной сигнализации, разрешений на иные частоты управление не получало.

Редакция Properm.ru направит запросы в УГПС Пермского края, МЧС и в региональную прокуратуру о сути спора и о возможности внесудебного урегулирования вопроса.

Ранее Гайнская прокуратура дошла до Верховного суда РФ, доказывая, что УГПС не может получать сигнал о пожарах на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов только по каналам радиосвязи, до этого времени — должна быть защищена криптозащитой. До того, как прокуратура обратилась в суд, передача сигнала шла по открытым каналам в интернете. После вступления решения в силу УГПС получило лицензию на использование радиочастот.

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