Прокуратура возражает против процедуры банкротства пермского депутата

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
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Updated Сегодня, 11:45
Арбитражный суд Пермского края в конце декабря прошлого года ввел в отношении депутата заксобрания и бывшего исполнительного директора «Мотовилихинских заводов» Вагаршака Сарксяна процедуру реструктуризации долгов. С таким заявлением вышли представители ООО «Металлургический завод Камасталь». Это предприятие ранее обратилось в суд с иском о банкротстве бывшего топ-менеджера компании и просило начать реализацию имущества.
Третьим лицом по делу были привлечены представители прокуратуры Пермского края, в надзорном ведомстве возражают против введения в отношении Сарксяна процедуры банкротства. 13 декабря 2023 года от прокуратуры поступил отзыв, в котором поясняется, что у должника отсутствуют признаки банкротства, прокуратура просила прекратить дело.
Сарксян в свою очередь представил сведения о том, что помимо ООО «МЗ Камасталь» у него имеются и иные кредиторы (АКБ «Фора-Банк», АКБ «Трансстройбанк», АО «Банк Русский Стандарт»). Общая сумма обязательств пермского депутата перед банками составляет более 59,46 млн рублей. Кроме того, Сарксян представил в суд документы о том, что он частично погасил долг перед заводом, по его данным на дату вынесения решения задолженность составила 78,428 млн рублей. По расчету ООО «МЗ Камасталь» размер задолженности с учетом частичного погашения составляет 79,546 млн рублей.
В дело была представлена опись имущества Сарксяна, составленная по выпискам из реестров и справкам из ГИБДД. У должника имеется находящаяся в ипотеке квартира в Москве, десять транспортных средств, 21 счет в банках с остатком на них в сумме
2,5 млн рублей, доля в размере 33,33% в уставном капитале ООО «Фемида 24/7». Кроме того, в представленной должником описи имущества и выписке из ЕГРП указано на наличие у него четырех зданий детских садов с земельными участками в Перми (в выписках из ЕГРП, представленных регистрирующим органом по запросам суда, садики отсутствуют).
Доходы Сарксяна в 2020 году составляли в среднем 1,73 млн рублей в месяц, в 2021 году — 1,8 млн рублей в месяц, в 2022 году — 1,846 млн рублей, в 2023 году — 28,75 тыс. рублей в месяц (из расчета за 8 месяцев).
В исходном иске «Камастали» указано, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляет более 84,5 млн рублей. Задолженность не была погашена в течение трех месяцев с даты, когда она должна быть уплачена, указывается в документах суда. Летом 2022 года в рамках дела о банкротстве завода «Камасталь» было частично удовлетворено заявление ФНС России о взыскании в пользу ООО «Металлургический завод Камасталь» убытков с бывшего топ-менеджера «Мотовилихинских заводов» Вагаршака Сарксяна. Во взыскании убытков с других руководителей предприятия — Андрея Костарева, Николая Бухвалова, Вячеслава Цыбулина и Андрея Токарева суд отказал.
В 2011–2016 годах Вагаршак Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». 4 декабря 2011 года он был впервые избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва по партийным спискам от регионального отделения политической партии «Единая Россия». В сентябре 2021 года он был вновь избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва.
Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода. По данным отчета временного управляющего, на 31 мая 2018 года размер кредиторской задолженности ООО МЗ «Камасталь» составлял 5 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».