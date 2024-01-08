Прокуратура возражает против процедуры банкротства пермского депутата

В дело была представлена опись имущества Сарксяна, составленная по выпискам из реестров и справкам из ГИБДД. У должника имеется находящаяся в ипотеке квартира в Москве, десять транспортных средств, 21 счет в банках с остатком на них в сумме

2,5 млн рублей, доля в размере 33,33% в уставном капитале ООО «Фемида 24/7». Кроме того, в представленной должником описи имущества и выписке из ЕГРП указано на наличие у него четырех зданий детских садов с земельными участками в Перми (в выписках из ЕГРП, представленных регистрирующим органом по запросам суда, садики отсутствуют).