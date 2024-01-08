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Posted 8 января 2024, 06:47

Published 8 января 2024, 06:47

Modified 8 января 2024, 06:49

Updated 8 января 2024, 06:49

Синоптики рассказали о погоде в Перми в первые рабочие дни года

8 января 2024, 06:47
Потепления в первую рабочую неделю января не ожидают.

Первый рабочий день 2024 года ожидается морозным и снежным, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра, 9 января, влияние северо-западного циклона приведет к выпадению небольшого, на севере и востоке местами — умеренного снега с юго-западным умеренным ветром. Ночью столбик термометра ожидается на отметке −23…−18ºС, в Перми около −22ºС, на юге до −28ºС, днем −20…−15ºС, в Перми около −17ºС.

В среду, 10 января, циклоническая деятельность доминирует, но центральные части циклонов далеко, поэтому осадки будут слабые с западным, северо-западным умеренным ветром. Температура воздуха снова понизится и ожидается ночью −33…−28ºС, днем −28…−23ºС, в Перми ночью около −29ºС, днем около −24ºС.

По предварительному прогнозу, аномально холодная погода сохранится до середины месяца.

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