Синоптики рассказали о погоде в Перми в первые рабочие дни года

Завтра, 9 января, влияние северо-западного циклона приведет к выпадению небольшого, на севере и востоке местами — умеренного снега с юго-западным умеренным ветром. Ночью столбик термометра ожидается на отметке −23…−18ºС, в Перми около −22ºС, на юге до −28ºС, днем −20…−15ºС, в Перми около −17ºС.