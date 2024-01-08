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В Кудымкаре женщина требует полмиллиона за погибшего 34 года назад ребенка

В Кудымкаре женщина требует полмиллиона за погибшего 34 года назад ребенка

8 января 2024, 04:33
Фото: 1MI
Новорожденный погиб спустя восемь часов после рождения в роддоме Кудымкара в 1989 году.

Много лет назад у жительницы Кудымкара Надежды погиб ребенок. Он умер через восемь часов после рождения. После выписки из больницы женщина получила справку о том, что причиной гибели новорожденного стала черепно-мозговая травма, рассказали в Кудымкарском городском суде.

Шли годы, жительница Кудымкара открыла свой бизнес, она занималась торговлей. И только спустя 34 года после гибели только что рожденного ребенка женщина решила получить компенсацию за смерть малыша.

В декабре 2023 года женщина обратилась с иском в Кудымкарский городской суд с требованиями к ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» о взыскании компенсации морального вреда. В иске она указала, что в 1989 году черепно-мозговая родовая травма была причинена по вине медицинского персонала родильного отделения больницы г. Кудымкара. Теперь же правопреемником роддома является ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа».

Женщина просит суд взыскать в ее пользу 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приступил к рассмотрению иска женщины, ближайшее заседание назначено на 18 января.

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