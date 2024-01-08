В Кудымкаре женщина требует полмиллиона за погибшего 34 года назад ребенка

В декабре 2023 года женщина обратилась с иском в Кудымкарский городской суд с требованиями к ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» о взыскании компенсации морального вреда. В иске она указала, что в 1989 году черепно-мозговая родовая травма была причинена по вине медицинского персонала родильного отделения больницы г. Кудымкара. Теперь же правопреемником роддома является ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа».