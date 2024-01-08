В Перми снова начнут рассматривать уголовное дело о хищениях в «Камской долине»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
11 января 2024 года в Индустриальном районном суде вновь начнется рассмотрение уголовного дела в отношении совладельцев и топ-менеджеров строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. 9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. Об этом ходатайствовала адвокат Романовой Оксана Демина, поскольку по ее мнению ее подзащитная, находившаяся на тот момент в колонии, не была надлежащим образом ознакомлена с делом. В материалах имелась пометка Романовой, о том, что она нуждается в консультации защитника, но до передачи дела в суд помощь адвоката она не получила.
Повторно дело поступило на рассмотрение в суд только спустя 12 месяцев, 24 ноября 2023 года.
Гладиков и Романова обвиняются в злоупотреблении полномочиями (ст.201 ч.1 УК РФ), которые привели к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками суммы и векселя группы компаний «Камская долина» руководители использовали на иные цели хозяйственной деятельности. В результате это привело к неспособности застройщиков выполнить обязательства по завершению строительства домов и вводу их в эксплуатацию. В результате 636 граждан и их семьи остались без жилья, причиненный им имущественный ущерб составил свыше 1,8 млрд рублей.
Романова ранее уже была осуждена за махинации с деньгами пайщиков и дольщиков. Сначала ее осудили к реальному строку, но в июле 2023 года она была освобождена из СИЗО. Апелляционная инстанция изменила обвинительный приговор, смягчив наказание с 5 лет реального лишения свободы до 4 лет 2 месяцев условного. Алевтина Романова находилась в заключении в колонии в Березниках почти 1 год 3 месяцев.
В 2017 году предприятия группы компаний «Камская долина» оказались в процедуре банкротства. Позднее несостоятельными были признаны ее топ-менеджеры Алевтина Романова и Андрей Гладиков. В ноябре 2023 года срок банкротства Романовой был продлен на пять месяцев, в отношении Гладикова последний раз процедура реализации имущества продлевалась в апреле прошлого года, после чего в деле произошла замена судьи. Сейчас по его делу идут споры о проведении экспертиз и определения стоимости имущества.