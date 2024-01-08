В Перми снова начнут рассматривать уголовное дело о хищениях в «Камской долине»

11 января 2024 года в Индустриальном районном суде вновь начнется рассмотрение уголовного дела в отношении совладельцев и топ-менеджеров строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. 9 ноября 2022 года судья Сергей Замышляев вернул материалы обвинительного заключения в прокуратуру. Об этом ходатайствовала адвокат Романовой Оксана Демина, поскольку по ее мнению ее подзащитная, находившаяся на тот момент в колонии, не была надлежащим образом ознакомлена с делом. В материалах имелась пометка Романовой, о том, что она нуждается в консультации защитника, но до передачи дела в суд помощь адвоката она не получила.