В Прикамье осудили несколько десятков военнослужащих за длительное оставление части

Пермский гарнизонный военный суд с ноября 2022 года рассмотрел 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации). Картотеку военного суда проанализировали журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье», по их сводным данным процессы проходили в Перми и Кирове. Новая часть ст. 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 года, через три дня после объявления в РФ частичной мобилизации. Санкция статьи составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.