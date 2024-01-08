В Прикамье осудили несколько десятков военнослужащих за длительное оставление части

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Пермский гарнизонный военный суд с ноября 2022 года рассмотрел 62 уголовных дела по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок на службу без уважительных причин свыше одного месяца, совершенное в период мобилизации). Картотеку военного суда проанализировали журналисты «КоммерсантЪ-Прикамье», по их сводным данным процессы проходили в Перми и Кирове. Новая часть ст. 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 года, через три дня после объявления в РФ частичной мобилизации. Санкция статьи составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.
Из материалов суда нельзя определить, уточняют в издании, является подсудимый мобилизованным, контрактником или добровольцем. Но фигуранты дел, как правило, давали показания, что уезжали из части чтобы отдохнуть от военной службы или подлечиться после ранений. Большинство из них полностью или частично признавали вину.
При признании вины и совершения не более одного преступления такие военнослужащие чаще всего приговаривались к условному лишению свободы. Стандартное наказание в таких случаях — пять лет с испытательным сроком три года.