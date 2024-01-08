В центре Перми уже завтра вырастет цена парковочного места

С 9 января 2024 года вырастет стоимость парковки в центре Перми. Речь идет о так называемой «зоне №102». Цена часа парковки вырастет на 10 рублей, с 30 до 40 рублей. Как сообщают в Пермской дирекции дорожного движения, занятость паркомест в данной зоне превышает 90%.