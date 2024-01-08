В центре Перми уже завтра вырастет цена парковочного места

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
С 9 января 2024 года вырастет стоимость парковки в центре Перми. Речь идет о так называемой «зоне №102». Цена часа парковки вырастет на 10 рублей, с 30 до 40 рублей. Как сообщают в Пермской дирекции дорожного движения, занятость паркомест в данной зоне превышает 90%.
Тарифная зона платных парковок № 102 ограничена следующими участками автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Кроме того, с 1 января в Перми расширилась зона платной парковки. Платным стало использование парковочных мест, расположенных на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Стоимость парковки на этих участках составляет 20 рублей в час.