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В центре Перми уже завтра вырастет цена парковочного места

В центре Перми уже завтра вырастет цена парковочного места

8 января 2024, 05:20
Фото: properm.ru
По данным Пермской дирекции дорожного движения, уровень занятости парковочных мест в данной зоне превышает 90%.

С 9 января 2024 года вырастет стоимость парковки в центре Перми. Речь идет о так называемой «зоне №102». Цена часа парковки вырастет на 10 рублей, с 30 до 40 рублей. Как сообщают в Пермской дирекции дорожного движения, занятость паркомест в данной зоне превышает 90%.

Тарифная зона платных парковок № 102 ограничена следующими участками автомобильных дорог общего пользования местного значения:

  • ул. Попова от ул. Монастырской до площади ЦКР,
  • ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Краснова,
  • ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирской,
  • ул. Сибирской от ул. Краснова до ул. Революции,
  • ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького,
  • ул. Максима Горького от ул. Революции до ул. Монастырской,
  • ул. Монастырской от ул. Максима Горького до ул. Попова.
Фото: Пермская дирекция дорожного движения

Кроме того, с 1 января в Перми расширилась зона платной парковки. Платным стало использование парковочных мест, расположенных на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения:

  • ул. Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Соловьёва;
  • Комсомольский проспект от ул. Белинского до ул. Соловьёва;
  • ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова;
  • ул. Юрия Смирнова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана;
  • ул. Соловьёва от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана.

Стоимость парковки на этих участках составляет 20 рублей в час.

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