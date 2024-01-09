Александр Бастрыкин ожидает доклада по делу об утоплении мальчика в Перми

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Председатель Следкома Александр Бастрыкин ожидает от руководителя СУ СКР Дениса Головкина доклада о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в бассейне в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе, в одном из банно-саунных комплексов на Гайве 29 декабря.