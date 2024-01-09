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Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Александр Бастрыкин ожидает доклада по делу об утоплении мальчика в Перми

Александр Бастрыкин ожидает доклада по делу об утоплении мальчика в Перми

9 января 2024, 19:03
Фото: Midjourney
Трагедия произошла на Гайве 29 декабря.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин ожидает от руководителя СУ СКР Дениса Головкина доклада о ходе расследования уголовного дела о гибели ребенка в бассейне в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе, в одном из банно-саунных комплексов на Гайве 29 декабря.

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#Происшествия#Су скр#Дело#Александр Бастрыкин
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