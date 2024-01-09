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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Астрологи раскрыли четыре знака Зодиака, которым улыбнется удача в 2024 году

Астрологи раскрыли четыре знака Зодиака, которым улыбнется удача в 2024 году

9 января 2024, 08:32
Фото: fusionbrain.ai
Год Дракона как никогда лучше подходит для достижения целей.

Близнецы

Для Близнецов начало года будет обычным, но уже в марте и апреле людей, рожденных под этим знаком, ждут новые друзья и знакомства. В этом году Близнецов ждет период открытий и перемен. Поток удачи ожидается уже в мае — это произойдет благодаря тому, что Юпитер войдет в Близнецы.

Стрельцы

Для этого знака Зодиака новый год готовит смену работы, но это станет не плохой новостью, а хорошей, так как новая должность будет более статусной. Вместе с этим вырастет и зарплата.

При этом астрологи рекомендуют внимательнее относиться к здоровью, не перерабатывать и не перегружать свой организм в 2024 году, сообщает Topnews.

Рыбы

Их ждет расширение интересов и связей, у них станет намного больше знакомых и полезных связей. Это приведет к увеличению качества жизни. Причем общения станет больше не только с новыми людьми, но и со старыми друзьями, родственниками.

Нынешний год будет одним из самых подходящим моментов, чтобы наконец-то приступить к изучению иностранного языка. Вдобавок, это хорошее время для смены квартиры, дома или даже страны.

Весы

Год Дракона принесет в жизнь людей, рожденных под знаком Весы, положительные изменения в материальной сфере. В начале года увеличивается шанс на получение ипотеки или кредита. Доходы, вероятно, вырастут и у вашего партнера. Во второй половине года Весы могут отправиться в плодотворное путешествие.

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#Общество#Астрологи#Астрология
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