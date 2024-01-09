Астрологи раскрыли четыре знака Зодиака, которым улыбнется удача в 2024 году

Для Близнецов начало года будет обычным, но уже в марте и апреле людей, рожденных под этим знаком, ждут новые друзья и знакомства. В этом году Близнецов ждет период открытий и перемен. Поток удачи ожидается уже в мае — это произойдет благодаря тому, что Юпитер войдет в Близнецы.