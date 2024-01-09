Астрологи раскрыли четыре знака Зодиака, которым улыбнется удача в 2024 году

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Для Близнецов начало года будет обычным, но уже в марте и апреле людей, рожденных под этим знаком, ждут новые друзья и знакомства. В этом году Близнецов ждет период открытий и перемен. Поток удачи ожидается уже в мае — это произойдет благодаря тому, что Юпитер войдет в Близнецы.
Для этого знака Зодиака новый год готовит смену работы, но это станет не плохой новостью, а хорошей, так как новая должность будет более статусной. Вместе с этим вырастет и зарплата.
При этом астрологи рекомендуют внимательнее относиться к здоровью, не перерабатывать и не перегружать свой организм в 2024 году, сообщает Topnews.
Их ждет расширение интересов и связей, у них станет намного больше знакомых и полезных связей. Это приведет к увеличению качества жизни. Причем общения станет больше не только с новыми людьми, но и со старыми друзьями, родственниками.
Нынешний год будет одним из самых подходящим моментов, чтобы наконец-то приступить к изучению иностранного языка. Вдобавок, это хорошее время для смены квартиры, дома или даже страны.
Год Дракона принесет в жизнь людей, рожденных под знаком Весы, положительные изменения в материальной сфере. В начале года увеличивается шанс на получение ипотеки или кредита. Доходы, вероятно, вырастут и у вашего партнера. Во второй половине года Весы могут отправиться в плодотворное путешествие.