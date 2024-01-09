Был награжден медалью за отвагу. На СВО убит молодой военнослужащий из Соликамска

В ходе СВО погиб 31-летний Виталий Шипулин из Соликамска. О мужчине известно, что он окончил коррекционную школу и учился в ПТУ №73. В апреле минувшего года по указу президента России Шипулин был награжден государственной наградой — медалью «За отвагу», сообщает пресс-служба администрации округа.