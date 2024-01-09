Был награжден медалью за отвагу. На СВО убит молодой военнослужащий из Соликамска

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:55
В ходе СВО погиб 31-летний Виталий Шипулин из Соликамска. О мужчине известно, что он окончил коррекционную школу и учился в ПТУ №73. В апреле минувшего года по указу президента России Шипулин был награжден государственной наградой — медалью «За отвагу», сообщает пресс-служба администрации округа.
Церемония прощания с военнослужащим пройдет завтра, 10 января, в 14:00 в ДК завода «Урал». Власти выразили свои соболезнования родным и близким Виталия.