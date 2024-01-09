properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Во время СВО погиб 31-летний военнослужащий из Соликамска

Был награжден медалью за отвагу. На СВО убит молодой военнослужащий из Соликамска

9 января 2024, 12:55
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа; 1Mi

Во время СВО погиб 31-летний военнослужащий из Соликамска

Прощание с погибшим пройдет завтра.

В ходе СВО погиб 31-летний Виталий Шипулин из Соликамска. О мужчине известно, что он окончил коррекционную школу и учился в ПТУ №73. В апреле минувшего года по указу президента России Шипулин был награжден государственной наградой — медалью «За отвагу», сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет завтра, 10 января, в 14:00 в ДК завода «Урал». Власти выразили свои соболезнования родным и близким Виталия.

Читайте также:
С погибшим на СВО военнослужащим простились в Куединском округеПогиб предприниматель из Пермского края, уехавший на СВО по контрактуИз украинского плена освобождены пятеро военнослужащих из Прикамья
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
Сегодня, 11:41
В Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок
Сегодня, 12:49
Глава департамента ЖКК Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»
Сегодня, 10:41
В Прикамье продолжает снижаться количество случаев ОРВИ. Стали выявлять новый грипп
Сегодня, 12:40
Пили и не мерзли. По каким поводам в новогодние выходные к пермякам приезжала скорая
Сегодня, 10:26
В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые
Сегодня, 09:05