«Была для всех нас вечным двигателем». В Прикамье скончалась заслуженная артистка РФ

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 10:33
В Пермском крае скончалась заслуженная артистка РФ Инесса Муран, ей было 59 лет, сообщил Чайковский театр драмы и комедии. Прощание состоится 10 января в культурном учреждении с 11:00 до 12:30.
«Это была самая яркая, солнечная актриса и человек Чайковского театра драмы и комедии. Невероятно одаренная, талантливая, искренняя, улыбчивая, невероятно любимая зрителями, всегда легкая в общении с людьми. Инесса была для всех нас вечным двигателем, который заряжает творческой энергией и вдохновляет каждого», — отмечают в театре.
Инесса Муран родилась 31 декабря 1964 года, работала в театрах Геленджика и Перми, в Чайковский театр устроилась в 1992 году. Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актриса получила в 2009 году.
Актрису похоронят в Геленджике, где она родилась.