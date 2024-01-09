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Updated Сегодня, 10:33

В Пермском крае скончалась заслуженная артистка России Инесса Муран

«Была для всех нас вечным двигателем». В Прикамье скончалась заслуженная артистка РФ

9 января 2024, 07:09
Фото: vk.com/chaik_teatr

В Пермском крае скончалась заслуженная артистка России Инесса Муран

Причину смерти в театре на раскрывают.

В Пермском крае скончалась заслуженная артистка РФ Инесса Муран, ей было 59 лет, сообщил Чайковский театр драмы и комедии. Прощание состоится 10 января в культурном учреждении с 11:00 до 12:30.

«Это была самая яркая, солнечная актриса и человек Чайковского театра драмы и комедии. Невероятно одаренная, талантливая, искренняя, улыбчивая, невероятно любимая зрителями, всегда легкая в общении с людьми. Инесса была для всех нас вечным двигателем, который заряжает творческой энергией и вдохновляет каждого», — отмечают в театре.

Инесса Муран родилась 31 декабря 1964 года, работала в театрах Геленджика и Перми, в Чайковский театр устроилась в 1992 году. Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актриса получила в 2009 году.

Актрису похоронят в Геленджике, где она родилась.

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#Пермь#Культура#Театр
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