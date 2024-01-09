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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Эдуард Соснин назвал причину наледи на дороге и трамвайных путях в центре Перми

Эдуард Соснин назвал причину наледи на дороге и трамвайных путях в центре Перми

9 января 2024, 15:18
Фото: properm.ru
В ближайшее время на площади Карла Маркса планируются ремонтные работы на водопроводе.

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале, почему на дороге и трамвайных путях на площади Карла Маркса образуется наледь.

По словам градоначальника причина — в скрытой утечке на сетях. Для устранения повреждения требуется отключение воды у потребителей. «Новогор-Прикамье» планирует провести раскопки, как только повысится температура воздуха.

«Ситуацию держу на личном контроле, обязательно проинформируем об отключении водоснабжения жителей заблаговременно» — подытожил мэр.

#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Жкх перми#Площадь Карла Маркса#Эдуард соснин
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