Эдуард Соснин назвал причину наледи на дороге и трамвайных путях в центре Перми

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Глава Перми Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале, почему на дороге и трамвайных путях на площади Карла Маркса образуется наледь.
По словам градоначальника причина — в скрытой утечке на сетях. Для устранения повреждения требуется отключение воды у потребителей. «Новогор-Прикамье» планирует провести раскопки, как только повысится температура воздуха.
«Ситуацию держу на личном контроле, обязательно проинформируем об отключении водоснабжения жителей заблаговременно» — подытожил мэр.