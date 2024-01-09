Глава департамента ЖКК Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:46
12 января будет последний рабочий Станислава Баскакова на посту начальника департамента ЖКХ Перми. В пресс-службе администрации Перми Properm.ru подтвердили эту информацию.
По информации «Ъ-Прикамье», увольнение чиновника связано с переходом на новое место работы в пермский филиал «Т Плюс». К исполнению обязанностей на новой должности Станислав Баскаков приступит уже 15 января, сообщает близкий к структурам компании источник. Он займет должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс».
В декабре сообщалось, что Баскаков возглавит рабочую группу по сносу аварийных зданий. В администрации уточнили, в рабочую группу входят только сотрудники мэрии, поэтому в случае ухода чиновника с поста, он не будет заниматься этой деятельностью.