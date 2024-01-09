Глава департамента ЖКК Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»

В декабре сообщалось, что Баскаков возглавит рабочую группу по сносу аварийных зданий. В администрации уточнили, в рабочую группу входят только сотрудники мэрии, поэтому в случае ухода чиновника с поста, он не будет заниматься этой деятельностью.