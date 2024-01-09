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Глава департамента ЖКК Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»

Глава департамента ЖКК Перми станет руководителем филиала «Т Плюс»

9 января 2024, 10:41
Фото: properm.ru
Ранее сообщалось, что Станислав Баскаков возглавит рабочую группу по сносу аварийных зданий Перми. В связи с уходом из администрации он не будет осуществлять эту деятельность.

12 января будет последний рабочий Станислава Баскакова на посту начальника департамента ЖКХ Перми. В пресс-службе администрации Перми Properm.ru подтвердили эту информацию.

По информации «Ъ-Прикамье», увольнение чиновника связано с переходом на новое место работы в пермский филиал «Т Плюс». К исполнению обязанностей на новой должности Станислав Баскаков приступит уже 15 января, сообщает близкий к структурам компании источник. Он займет должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

В декабре сообщалось, что Баскаков возглавит рабочую группу по сносу аварийных зданий. В администрации уточнили, в рабочую группу входят только сотрудники мэрии, поэтому в случае ухода чиновника с поста, он не будет заниматься этой деятельностью.

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#Пермь#Пермский край#Жкх#Т плюс#Администрация#Станислав Баскаков#Лысьвенские тепловые сети#ПАО#Аварийные здания
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