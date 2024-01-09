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Избирательный штаб Путина объявил о начале работы кол-центра и приемной

Избирательный штаб Путина объявил о начале работы кол-центра и приемной

9 января 2024, 10:37
Фото: Midjourney
Начал свою работу единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина, который является действующим президентом России и кандидатом на предстоящих выборах. Об этом сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

Граждане могут отправлять свои предложения и заявления кандидату по единому федеральному телефону 8-800-301-21-85, который работает круглосуточно, пишет 360tv.ru.

Колл-центр состоит из 32 волонтеров, которые прибыли из разных регионов России, таких как Смоленская, Белгородская, Воронежская области, а также Удмуртская Республика и Республика Марий Эл. Сотрудники также являются членами молодежного крыла Народного фронта.

Кроме того, вопросы и пожелания можно направлять на электронную почту vopros@putin2024.ru. Общественная приемная находится в Москве по адресу улица Покровка, дом 47. Здесь обращения принимаются с 10:00 до 17:00 с вторника по субботу.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин зарегистрировался как самовыдвиженец. От ЛДПР в выборах участвует Леонид Слуцкий, а от КПРФ — Николай Харитонов.

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