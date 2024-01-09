Морозы до -35°. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на второй неделе года. Специалисты отмечают, что аномальные морозы сохранятся, среднее отклонение температуры будет на уровне -11…-9°. Снега ожидается меньше нормы, в основном он выпадет во вторник и пятницу, отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я».
9 января дневная температура прогнозируется на уровне -21…-16°. Уже в среду ночью похолодает до -30…-25°, при прояснениях до -35°, днем -28…-23°. В четверг ночная и дневная температура не изменятся.
12 января ночью -27…-22°, днем -28…-23°, на юге будет намного теплее до -9°. Окончательного прогноза на выходные еще нет. Специалисты говорят, что есть два сценария:
Точный прогноз синоптики обещают опубликовать ближе к выходным.