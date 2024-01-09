Морозы до -35°. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на второй неделе года. Специалисты отмечают, что аномальные морозы сохранятся, среднее отклонение температуры будет на уровне -11…-9°. Снега ожидается меньше нормы, в основном он выпадет во вторник и пятницу, отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я».