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Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае на вторую неделю года

Морозы до -35°. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае

9 января 2024, 02:38
Фото: properm.ru

Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае на вторую неделю года

В выходные может прийти потепление, но прогноз пока не окончательный.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на второй неделе года. Специалисты отмечают, что аномальные морозы сохранятся, среднее отклонение температуры будет на уровне -11…-9°. Снега ожидается меньше нормы, в основном он выпадет во вторник и пятницу, отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я».

9 января дневная температура прогнозируется на уровне -21…-16°. Уже в среду ночью похолодает до -30…-25°, при прояснениях до -35°, днем -28…-23°. В четверг ночная и дневная температура не изменятся.

12 января ночью -27…-22°, днем -28…-23°, на юге будет намного теплее до -9°. Окончательного прогноза на выходные еще нет. Специалисты говорят, что есть два сценария:

  1. Теплый сектор циклона приведет к увеличению температуры, по северу -22°, на юге -9…-4°.
  2. Прикамье попадет в тыл циклона, морозы сохранятся на уровне до -25° по югу и до -35° по северу.

Точный прогноз синоптики обещают опубликовать ближе к выходным.

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#Пермь#Погода
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