На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни

С 2013 года китайский рынок осуществлял свою работу на ул. Кронштадской. Один из самых популярных предпринимателей из Поднебесной, Сунь Лифэй, поделился, что на прежнем месте было очень холодно. То, что стало теплее и комфортнее, оценили уже и покупатели. На данный момент открыта лишь первая очередь, площадь которой составляет 5 тыс. кв. метров.