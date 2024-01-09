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На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни

На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни

9 января 2024, 05:57
Фото: properm.ru
7 января рынок из Поднебесной переехал в новый торговый центр «Китай-город».

Летом 2024 года на территории пермского китайского рынка планируется открыть фудкорт с многонациональной кухней. Ранее стало известно, что рынок из Поднебесной впервые переезжает в закрытое помещение. Новый торговый центр «Китай-город» расположен в микрорайоне Заостровка. Его открытие состоялось 7 января, сообщает телеканал ВЕТТА.

С 2013 года китайский рынок осуществлял свою работу на ул. Кронштадской. Один из самых популярных предпринимателей из Поднебесной, Сунь Лифэй, поделился, что на прежнем месте было очень холодно. То, что стало теплее и комфортнее, оценили уже и покупатели. На данный момент открыта лишь первая очередь, площадь которой составляет 5 тыс. кв. метров.

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#Пермь#Торговый центр#Заостровка#Китайский рынок#Площадь#Покупатели#Фудкорт#Китай-город#Уличный рынок#Кронштадская#Сунь Лифэй#Многонациональная кухня
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