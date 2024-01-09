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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

На пожаре под Куедой погиб мужчина

На пожаре под Куедой погиб мужчина

9 января 2024, 14:58
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Горела кровля дома и пристрой.

В Куединском округе на пожаре погиб мужчина. Подробности сообщают в краевом МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Мостовая в деревне Китрюм поступило 8 января в 22:47. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 13 человек и четырёх единиц техники.

На месте установлено, что происходило горение кровли дома и пристроя. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины.

Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Огонь локализован в 23:15, а полностью ликвидирован в 23:26.

#Происшествия#Пожар#Мчс#Куеда#Погиб
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