На пожаре под Куедой погиб мужчина

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Куединском округе на пожаре погиб мужчина. Подробности сообщают в краевом МЧС.
Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Мостовая в деревне Китрюм поступило 8 января в 22:47. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 13 человек и четырёх единиц техники.
На месте установлено, что происходило горение кровли дома и пристроя. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины.
Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Огонь локализован в 23:15, а полностью ликвидирован в 23:26.