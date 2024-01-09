properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

«Надо сделать это заранее»: чем нельзя заниматься в Святки

«Надо сделать это заранее»: чем нельзя заниматься в Святки

9 января 2024, 10:09
Фото: Midjourney
В течение двух недель после Рождества проходят народные гуляния.

Святки — это период зимних праздников, который начинается 7 января и продолжается до 17 числа. В этот период люди проводят народные гуляния, ходят в храмы, молодежь колядует и гадает на будущее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Традиционный рождественский ужин состоит из 12 постных блюд, а основным напитком служит узвар сухофруктов, шиповника или меда.

Во время Святок есть несколько вещей, которые следует избегать. Не рекомендуется охотиться или покупать мясо. Также не принято выметать сор из дома в этот период, лучше сделать это заранее. Важно отведать все блюда, которые есть на столе, чтобы обеспечить достаток и сытость в доме. Работать в этот день не следует, однако можно украшать дом, если это что-то легкое и простое.

Популярными гаданиями во время Святок являются гадания на суженого. Одним из способов является гадание с помощью обуви, когда девушки бросают валенок на дорогу и по направлению носка узнают, откуда придет жених. Также распространено гадание на зеркалах, когда необходимо сесть между двумя отражающими поверхностями, зажечь свечи и вглядываться в одну из них, чтобы увидеть будущего избранника. Еще один способ гадания — сжигание нити на быстроту. Девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их, определяя по тому, какая первой догорит, кто выйдет замуж первой.

Таким образом, Святки — это время празднования и предсказаний, когда люди следуют ряду традиций, чтобы привлечь удачу и счастье в новом году.

Подпишитесь
В Москве арестовали пермяка, которого выкупили из детского дома американские ученые
Сегодня, 09:05
В МЧС предупредили пермяков об аномальных морозах в регионе
Сегодня, 07:16
«Была для всех нас вечным двигателем». В Прикамье скончалась заслуженная артистка РФ
Сегодня, 07:09
На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни
Сегодня, 05:57
Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года
Сегодня, 05:45
Прокуратура просит тайм-аут. По делу «Содействие XXI век» объявили перерыв
Сегодня, 05:12