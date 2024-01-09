«Надо сделать это заранее»: чем нельзя заниматься в Святки

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Updated Сегодня, 10:11
Святки — это период зимних праздников, который начинается 7 января и продолжается до 17 числа. В этот период люди проводят народные гуляния, ходят в храмы, молодежь колядует и гадает на будущее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Традиционный рождественский ужин состоит из 12 постных блюд, а основным напитком служит узвар сухофруктов, шиповника или меда.
Во время Святок есть несколько вещей, которые следует избегать. Не рекомендуется охотиться или покупать мясо. Также не принято выметать сор из дома в этот период, лучше сделать это заранее. Важно отведать все блюда, которые есть на столе, чтобы обеспечить достаток и сытость в доме. Работать в этот день не следует, однако можно украшать дом, если это что-то легкое и простое.
Популярными гаданиями во время Святок являются гадания на суженого. Одним из способов является гадание с помощью обуви, когда девушки бросают валенок на дорогу и по направлению носка узнают, откуда придет жених. Также распространено гадание на зеркалах, когда необходимо сесть между двумя отражающими поверхностями, зажечь свечи и вглядываться в одну из них, чтобы увидеть будущего избранника. Еще один способ гадания — сжигание нити на быстроту. Девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их, определяя по тому, какая первой догорит, кто выйдет замуж первой.
Таким образом, Святки — это время празднования и предсказаний, когда люди следуют ряду традиций, чтобы привлечь удачу и счастье в новом году.