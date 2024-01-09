«Надо сделать это заранее»: чем нельзя заниматься в Святки

Во время Святок есть несколько вещей, которые следует избегать. Не рекомендуется охотиться или покупать мясо. Также не принято выметать сор из дома в этот период, лучше сделать это заранее. Важно отведать все блюда, которые есть на столе, чтобы обеспечить достаток и сытость в доме. Работать в этот день не следует, однако можно украшать дом, если это что-то легкое и простое.