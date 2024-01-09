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В Пермском крае простились с 35-летним военным, убитым в ноябре

Остался сын. В Пермском крае простились с 35-летним военным, убитым в ноябре

9 января 2024, 02:54
Фото: соцсети погибшего

В Пермском крае простились с 35-летним военным, убитым в ноябре

Прощание с участником СВО состоялось 8 января.

На специальной военной операции России на Украине был убит Игорь Гуляев из Пермского края. О гибели военного сообщила администрация Кудымкарского округа. При этом чиновники не сообщают никаких подробностей об участнике СВО.

На странице в социальных сетях Игоря Гуляева сказано, что он родился 26 января 1988 года. Последнее фото на странице было размещено 21 октября 2023 года. У военного остался сын. Гуляев был убит 8 ноября 2023 года, прощание с ним состоялось 8 января 2024 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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