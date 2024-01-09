Остался сын. В Пермском крае простились с 35-летним военным, убитым в ноябре

На странице в социальных сетях Игоря Гуляева сказано, что он родился 26 января 1988 года. Последнее фото на странице было размещено 21 октября 2023 года. У военного остался сын. Гуляев был убит 8 ноября 2023 года, прощание с ним состоялось 8 января 2024 года.