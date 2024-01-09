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Пермский ХК «Молот» крупно обыграл на выезде ХК «Челны»

Пермский ХК «Молот» крупно обыграл на выезде ХК «Челны»

9 января 2024, 03:09
Фото: vk.com/hccheln
Следующий матч «Молота» состоится 15 января.

Пермский ХК «Молот» обыграл ХК «Челны» на выезде. Игра закончилась крупной победой. Пермяки забросили 7 шайб, пропустили — одну. По словам главного тренера ХК «Молот» Павла Зубова, он не может сказать, что команда доминировала всю игру.

«Я это в раздевалке и пацанам сказал, после первого периода пошумел. Предупреждали, что пацаны наглые, может мастерства чуть-чуть не хватает, но они будут биться, будут бороться. В принципе вышли с настроем с нормальным, но когда повели 2:0 мои ребята расслабились. Поэтому в раздевалке после первого периода пришлось проводить профилактику. Так как нет вариативности в составе, у нас комплект, никого не подвинуть, ни ввести, ни вывести, поэтому дорабатывали кем есть», — отметил Зубов.

Главный тренер ХК «Челны» Александр Соколов отметил, что игра не задалась с самого начала: «Много про себя подумали, захотели потягаться с соперником в мастерстве, может неправильно себя как-то оценили».

Победа позволила «Молоту» снова возглавить турнирную таблицу. Серия выездных матчей продолжится с 15 января. В этот день ХК «Молот» сыграет в Пензе против «Дизеля».

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