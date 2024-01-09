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Пермяк похитил 3 миллиона рублей ради ставок на спорт

Пермяк похитил 3 миллиона рублей ради ставок на спорт

9 января 2024, 07:43
Фото: fusionbrain.ai
Потерпевшими по делу признаны 18 человек.

В Кудымкаре будут судить 31-летнего мужчину, который похищал деньги ради ставок в букмекерской конторе. В пресс-службы краевого МВД сообщают, что злоумышленник предлагал купить знакомым технику по низким ценам. При этом никакой техники у него не было. Жертвы перечисляли ему деньги, а затем продавец исчезал.

С декабря 2021 года по октябрь 2022 года мужчина получал деньги от потерпевших, делай ставки на спорт. Иногда для создания видимости работы он все-таки покупал обещанные товары, которые отдавал.

Всего потерпевшими стали 18 жителей Перми, Пермского района, Кудымкара, Чайковского и Сургута — они потеряли более 3 млн рублей. В ближайшее время злоумышленника будут судить.

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