Пермяк похитил 3 миллиона рублей ради ставок на спорт

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Кудымкаре будут судить 31-летнего мужчину, который похищал деньги ради ставок в букмекерской конторе. В пресс-службы краевого МВД сообщают, что злоумышленник предлагал купить знакомым технику по низким ценам. При этом никакой техники у него не было. Жертвы перечисляли ему деньги, а затем продавец исчезал.
С декабря 2021 года по октябрь 2022 года мужчина получал деньги от потерпевших, делай ставки на спорт. Иногда для создания видимости работы он все-таки покупал обещанные товары, которые отдавал.
Всего потерпевшими стали 18 жителей Перми, Пермского района, Кудымкара, Чайковского и Сургута — они потеряли более 3 млн рублей. В ближайшее время злоумышленника будут судить.