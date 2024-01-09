Пермяк похитил 3 миллиона рублей ради ставок на спорт

В Кудымкаре будут судить 31-летнего мужчину, который похищал деньги ради ставок в букмекерской конторе. В пресс-службы краевого МВД сообщают, что злоумышленник предлагал купить знакомым технику по низким ценам. При этом никакой техники у него не было. Жертвы перечисляли ему деньги, а затем продавец исчезал.