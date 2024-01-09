Пермяк потерял водительское удостоверение и взамен купил в интернете поддельное

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В ноябре 2023 года сотрудники спецвзвода ДПС Госавтоинспекции на автодороге «Пермь–Усть-Качка» остановили Toyota Camry. За рулем находился мужчина, который на требование полицейских документы предоставил на транспортное средство и водительское удостоверение. Изучая документ, инспектор обнаружил видимые признаки подделки. Проверка по базам ГИБДД подтвердила подозрение полицейского — водительское удостоверение с указанными серией и номером было оформлено на другого человека.
Мужчина признался, что приобрел подложный документ буквально неделю назад. Свое настоящее водительское удостоверение он потерял еще в 2015 году, но так и не восстановил.
Пермяк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».
Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.