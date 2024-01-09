Пермяк потерял водительское удостоверение и взамен купил в интернете поддельное

В ноябре 2023 года сотрудники спецвзвода ДПС Госавтоинспекции на автодороге «Пермь–Усть-Качка» остановили Toyota Camry. За рулем находился мужчина, который на требование полицейских документы предоставил на транспортное средство и водительское удостоверение. Изучая документ, инспектор обнаружил видимые признаки подделки. Проверка по базам ГИБДД подтвердила подозрение полицейского — водительское удостоверение с указанными серией и номером было оформлено на другого человека.