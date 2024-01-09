Певица Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом помогает бойцам СВО

Они разрабатывают технологии, которые будут использоваться для защиты российских бойцов. Один из их проектов включает в себя мини-куполы и детекторы, которые будут использоваться спецподразделениями на передовой. Эти новые разработки уже прошли проверку и первый комплект из 60 экземпляров будет отправлен на передовую.