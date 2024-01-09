Певица Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом помогает бойцам СВО

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Певица Вика Цыганова и ее муж-композитор Вадим планируют продолжать помогать солдатам на фронте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Они разрабатывают технологии, которые будут использоваться для защиты российских бойцов. Один из их проектов включает в себя мини-куполы и детекторы, которые будут использоваться спецподразделениями на передовой. Эти новые разработки уже прошли проверку и первый комплект из 60 экземпляров будет отправлен на передовую.
Цыгановы уже потратили около 100 млн рублей на помощь бойцам, а также получили финансирование от неравнодушных россиян. Они сотрудничают с различными подразделениями, включая бойцов из разведподразделения «Барс-16» и отряд «Камертон Ахмат», основанный бывшими бойцами ЧВК «Вагнер». Новые технологии также используются луганскими разведчиками из подразделения «Слон».