Пили и не мерзли. По каким поводам в новогодние выходные к пермякам приезжала скорая

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В новогодние выходные число пострадавших от воздействия холода в некоторых районах Прикамья снизилось почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Согласно статистике Пермской станции скорой медицинской помощи, в период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года врачи выезжали на 17 случаев обморожения или переохлаждения. Тогда как с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года был зарегистрирован лишь 31 такой инцидент.
В пресс-службе Минздрава Прикамья пояснили Properm.ru, что Пермская станция скорой медицинской помощи работает в Перми, Пермском и Ильинском районах, а также в Краснокамске, Полазне и Добрянке, соответственно, статистические данные по инцидентам предоставляются по этим территориям.
Интересно, что в этом году увеличилось число вызовов на травмы при алкогольном опьянении: 836 (среди них 569 мужчин и 267 женщин) против прошлогодних 673 (469 мужчин и 204 женщины). Жители территорий, покрываемых Пермской СМП, гораздо реже вызывали врачей на ДТП — 63 выезда с 24 пострадавшими, тогда как в конце 2022 — начале 2023 года было 156 со 109 пострадавших.
А вот с фейерверками, петардами и другой пиротехникой пермяки в эти новогодние праздники обращались на удивление осторожно — вызовов скорой помощи по этим поводам не было.