Пили и не мерзли. По каким поводам в новогодние выходные к пермякам приезжала скорая

В новогодние выходные число пострадавших от воздействия холода в некоторых районах Прикамья снизилось почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Согласно статистике Пермской станции скорой медицинской помощи, в период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года врачи выезжали на 17 случаев обморожения или переохлаждения. Тогда как с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года был зарегистрирован лишь 31 такой инцидент.