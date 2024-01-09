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17 человек получили обморожения в Пермском крае в новогодние выходные

Пили и не мерзли. По каким поводам в новогодние выходные к пермякам приезжала скорая

9 января 2024, 10:26
Фото: 1MI

17 человек получили обморожения в Пермском крае в новогодние выходные

Речь идет о жителях Перми, Пермского и Ильинского районов, а также Краснокамска, Полазны и Добрянки.

В новогодние выходные число пострадавших от воздействия холода в некоторых районах Прикамья снизилось почти в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Согласно статистике Пермской станции скорой медицинской помощи, в период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года врачи выезжали на 17 случаев обморожения или переохлаждения. Тогда как с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года был зарегистрирован лишь 31 такой инцидент.

В пресс-службе Минздрава Прикамья пояснили Properm.ru, что Пермская станция скорой медицинской помощи работает в Перми, Пермском и Ильинском районах, а также в Краснокамске, Полазне и Добрянке, соответственно, статистические данные по инцидентам предоставляются по этим территориям.

Интересно, что в этом году увеличилось число вызовов на травмы при алкогольном опьянении: 836 (среди них 569 мужчин и 267 женщин) против прошлогодних 673 (469 мужчин и 204 женщины). Жители территорий, покрываемых Пермской СМП, гораздо реже вызывали врачей на ДТП — 63 выезда с 24 пострадавшими, тогда как в конце 2022 — начале 2023 года было 156 со 109 пострадавших.

А вот с фейерверками, петардами и другой пиротехникой пермяки в эти новогодние праздники обращались на удивление осторожно — вызовов скорой помощи по этим поводам не было.

За новогодние праздники пермяки вызывали скорую 15 тысяч раз. От чего они страдали чаще всего
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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Хэппи нью еар#Скорая помощь#Новый год#Минздрав
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