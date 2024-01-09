После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации

Женщина получила осколочное ранение спины, мужчина — осколочное ранение груди, спины и предплечья. Еще один пострадавший — осколочное ранение груди и руки. Сейчас они находятся в реанимации, всем пострадавшим провели операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.