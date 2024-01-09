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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации

После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации

9 января 2024, 04:25
Фото: t.me/IABelRu
Обстрелы Белгорода продолжаются с конца декабря 2023 года.

Во время последнего обстрела Белгорода пострадали три человека. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, над городом вечером 8 ноября система ПВО сбила 10 целей, однако есть пострадавшие.

Женщина получила осколочное ранение спины, мужчина — осколочное ранение груди, спины и предплечья. Еще один пострадавший — осколочное ранение груди и руки. Сейчас они находятся в реанимации, всем пострадавшим провели операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

Кроме того, выбиты окна в двух многоквартирных домах, три автомобиля повреждены осколками, на стоянке предприятия горели четыре грузовика.

По данным Минобороны, город атаковали с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Это реактивная система залпового огня производства Чехословакии.

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#Общество#Военная операция на Украине#Обстрел#Белгород#Белгородская область
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