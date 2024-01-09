Представились ветеранами СВО. Пермяка напоили и увезли в работный дом в Уфе

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Пермские волонтеры нашли 45-летнего мужчину, который пропал 1 января. Его увели с вокзала «Пермь-2» два неизвестных человека. Пермяк должен был сесть на электричку до Губахи, но так и не попал в нее.
Члены поискового отряда «ПрикамьеПоиск» отмечают, что пермяк приехал с вахты, электричку ждал около суток. Новый год отметил прямо на вокзале. 1 января к нему подошли два мужчины, представившись ветеранами СВО. Они показали медали и предложили выпить за победу, передает слова волонтеров Perm.aif.ru. После употребления алкоголя пермяку стало плохо, неизвестные увели его в такси и поехали вместе с ним.
Пропавшего переправили в работный дом в Уфе, его держали в квартире с охраной, забрав паспорт и телефон. На помощь пермяку пришли пермские волонтеры и полицейские. Он рассказал, что знает информацию о еще одном жителе Пермского края, которого забрали в работный дом — его также удалось спасти.