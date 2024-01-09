Представились ветеранами СВО. Пермяка напоили и увезли в работный дом в Уфе

Члены поискового отряда «ПрикамьеПоиск» отмечают, что пермяк приехал с вахты, электричку ждал около суток. Новый год отметил прямо на вокзале. 1 января к нему подошли два мужчины, представившись ветеранами СВО. Они показали медали и предложили выпить за победу, передает слова волонтеров Perm.aif.ru. После употребления алкоголя пермяку стало плохо, неизвестные увели его в такси и поехали вместе с ним.