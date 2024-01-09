Прокуратура просит тайм-аут. По делу «Содействие XXI век» объявили перерыв

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Назначенные на сегодня, 9 января, прения по уголовному делу о хищениях средств фонда «Содействие — XXI век» неожиданно не состоялись. Гособвинитель Светлана Плотникова попросила у суда перерыв — из-за большого объема материалов дела для подготовки к участию в прениях сторон понадобилось дополнительное время, передает журналист Properm.ru из зала суда.
Предполагалось, что сегодня станет известно, какого наказания бывшему заместителю председателя правительства Пермского края Елене Лопаевой потребует прокуратура. Судья Оксана Корепанова может перенести заседание на 11 января. Сегодня суд перешел к дополнениям в закрытом заседании.
По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, перерыв в заседании в том числе из-за проводимых в Генеральной прокуратуре РФ совещаний, на которых обсуждается окончательная квалификация для обвиняемых по делу. Официального подтверждения этому получить не удалось
Изначально обвинение предъявлялось двум фигуранткам — Елене Лопаевой и бывшей директору фонда «Содействие — XXI век» Елене Найдановой. Но дело в отношении второй обвиняемой было выделено в отдельное производство после того, как 19 июля 2023 года она была объявлена в розыск. По одной из версий, 9 июля она покинула страну, воспользовавшись возможностью передвигаться — суд не ограничивал ей переезды по территории России. После этого в пермских СМИ вышло ее скандальное интервью, где во всем произошедшем Найданова обвинила экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Он проходит по делу свидетелем, в суде оглашались данные его допросов, речь в них идет о тратах денег фонда в том числе на личные нужды главы региона.
В начале декабря Лопаевой продлили до 7 февраля запрет определенных действий. Ей запрещено выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Также Елене Лопаевой нельзя пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.
По версии следствия, Лопаева, занимавшая с 26 июня 2017 года должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края, являлась куратором-исполнителем соглашения с фондом «Содействие — XXI век» от региональных властей. Она вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой, чтобы обманным путем похитить свыше 50 млн рублей. Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивала через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛом. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.