Решили построить беседку. Двое парней в Соликамске украли забор у местного жителя

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Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Следствие отдела МВД России по Соликамскому городскому округу окончило расследование уголовного дела о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в отношении 20-летнего молодого человека.
Летом прошлого года 33-летний соликамец обратился в полицию с заявлением о краже пиломатериалов с участка, на котором он вел строительство. Он рассказал, что часть досок пустил на возведение забора вокруг территории. В течение нескольких дней мужчина был занят строительными работами, а когда забор был почти готов, уехал и не появлялся там некоторое время. Когда потерпевший вернулся на площадку, то удивленно обнаружил, что почти 20 метров построенного им забора отсутствует.
Мужчина отправился на поиски похищенной древесины. Проезжая мимо одного из домов, он заметил беседку, которой еще совсем недавно не было на этом месте. Когда соликамец подошел ближе, он понял, что сооружение построено из его забора. Потерпевший пытался самостоятельно узнать, кто воспользовался его имуществом, однако жильцы дома не смогли ответить на его вопросы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина обратился в полицию. Сотрудники ведомства установили обстоятельства кражи и личность двух причастных к содеянному молодых людей. Вечером 20-летний обвиняемый и его несовершеннолетний приятель возвращались с речки домой. На одном из участков они увидели строящийся забор и новые доски, и решили их похитить. Друзья вспомнили, что давно хотели построить для своего товарища беседку, однако денег у них не было. Злоумышленники разобрали забор и вывезли его вместе с новыми досками на велосипедах.
Через несколько дней возле дома, где жил друг преступников, появилась беседа. Однако после вмешательства полиции строение пришлось разобрать и вернуть стройматериалы хозяину. Молодые люди обязались возместить хозяину участка причиненный ущерб. Сейчас материалы дела в отношении 20-летнего парня направлены в суд, а дело по его приятелю выделено в отдельное производство.