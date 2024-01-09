Решили построить беседку. Двое парней в Соликамске украли забор у местного жителя

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина обратился в полицию. Сотрудники ведомства установили обстоятельства кражи и личность двух причастных к содеянному молодых людей. Вечером 20-летний обвиняемый и его несовершеннолетний приятель возвращались с речки домой. На одном из участков они увидели строящийся забор и новые доски, и решили их похитить. Друзья вспомнили, что давно хотели построить для своего товарища беседку, однако денег у них не было. Злоумышленники разобрали забор и вывезли его вместе с новыми досками на велосипедах.