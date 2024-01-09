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В Куединском округе 8 января простились с погибшим на СВО военнослужащим

С погибшим на СВО военнослужащим простились в Куединском округе

9 января 2024, 11:00
Фото: соцсети

В Куединском округе 8 января простились с погибшим на СВО военнослужащим

Мужчина был убит в конце декабря прошлого года.

Вчера, 8 января в селе Аряж Куединского муниципального округа простились с погибшим на СВО Юрием Лупиным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Родственники мужчины уточняют, что Лупина не стало 26 декабря текущего года, ему было 57 лет.

СВО началась почти два года назад, 24 февраля 2022 года, и продолжается по сей день. Осенью 2022 года по частичной мобилизации на военную службу было призвано более 300 тыс. человек.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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