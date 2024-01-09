С погибшим на СВО военнослужащим простились в Куединском округе

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Вчера, 8 января в селе Аряж Куединского муниципального округа простились с погибшим на СВО Юрием Лупиным, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Родственники мужчины уточняют, что Лупина не стало 26 декабря текущего года, ему было 57 лет.
СВО началась почти два года назад, 24 февраля 2022 года, и продолжается по сей день. Осенью 2022 года по частичной мобилизации на военную службу было призвано более 300 тыс. человек.