Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году

Круиз состоится на теплоходе «Николай Некрасов», экипаж которого рассчитан на 146 пассажиров. Старт путешествия состоится 24 августа 2024 года, а окончание — 22 сентября. За это время пассажиры судна посетят 30 городов «золотой» коллекции круизов: Москва, Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие.