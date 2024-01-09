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Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году

Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году

9 января 2024, 11:41
Фото: properm.ru
Пассажиры теплохода «Николай Некрасов» посетят 30 городов «золотой» коллекции круизов.

В 2024 году через Пермь пройдет первый в истории России 30-дневный круиз «Сказка странствий». Этот маршрут признан самым длинным речным круизом страны, сообщает телеканал «Вести-Пермь» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Круиз состоится на теплоходе «Николай Некрасов», экипаж которого рассчитан на 146 пассажиров. Старт путешествия состоится 24 августа 2024 года, а окончание — 22 сентября. За это время пассажиры судна посетят 30 городов «золотой» коллекции круизов: Москва, Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие.

31 августа теплоход пристанет к Перми, где туристов ждет запланированная автобусная экскурсия «Пермь-300 лет истории».

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