Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В 2024 году через Пермь пройдет первый в истории России 30-дневный круиз «Сказка странствий». Этот маршрут признан самым длинным речным круизом страны, сообщает телеканал «Вести-Пермь» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Круиз состоится на теплоходе «Николай Некрасов», экипаж которого рассчитан на 146 пассажиров. Старт путешествия состоится 24 августа 2024 года, а окончание — 22 сентября. За это время пассажиры судна посетят 30 городов «золотой» коллекции круизов: Москва, Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород и другие.
31 августа теплоход пристанет к Перми, где туристов ждет запланированная автобусная экскурсия «Пермь-300 лет истории».