Санитарная авиация Прикамья за минувший год сделала 180 вылетов

Большинство взрослых пациентов были доставлены с диагнозом острый коронарный синдром (инфаркт), акушерская патология и ожоги различной степени тяжести (последние эвакуируются в единственный в крае ожоговый центр ГКБ им. С. Н. Гринберга). Остальные случаи эвакуации пациентов связаны с оказанием специализированной помощи при инсульте и проведением экстренных хирургических вмешательств. У детей причинами их экстренной эвакуации в прошедшем году были ожоги и травмы различной степени тяжести.