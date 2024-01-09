Санитарная авиация Прикамья за минувший год сделала 180 вылетов

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
За 2023 год врачи санитарной авиации совершили 180 вылетов в территории Пермского края. В клиники Перми были доставлены 280 пациентов, еще 10 человекам была оказана экстренная помощь на месте, сообщают в краевом минздраве.
В числе пациентов санавиации — 15 детей, трое из которых — в возрасте до одного года. Наибольшее количество вылетов было совершенно в Чернушку, Чайковский и Кудымкар. При этом 98% пациентов были эвакуированы в первые сутки госпитализации.
Пермская служба санитарной авиации использует специализированный вертолет Ми-8 с медицинским модулем — это летающая палата интенсивной терапии, где врачи могут поддерживать даже людей, находящихся в критическом состоянии. В вертолете есть аппаратаы жизнеобеспечения и системы мониторинга здоровья, к которым можно подключить пациента.
От момента вызова вертолета в отдаленную территорию до госпитализации пациента проходит не более четырех часов.
Большинство взрослых пациентов были доставлены с диагнозом острый коронарный синдром (инфаркт), акушерская патология и ожоги различной степени тяжести (последние эвакуируются в единственный в крае ожоговый центр ГКБ им. С. Н. Гринберга). Остальные случаи эвакуации пациентов связаны с оказанием специализированной помощи при инсульте и проведением экстренных хирургических вмешательств. У детей причинами их экстренной эвакуации в прошедшем году были ожоги и травмы различной степени тяжести.