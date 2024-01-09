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Санитарная авиация Прикамья за минувший год сделала 180 вылетов

Санитарная авиация Прикамья за минувший год сделала 180 вылетов

9 января 2024, 14:24
Фото: Министерство здравоохранения
В больницы Перми доставлено 280 пациентов.

За 2023 год врачи санитарной авиации совершили 180 вылетов в территории Пермского края. В клиники Перми были доставлены 280 пациентов, еще 10 человекам была оказана экстренная помощь на месте, сообщают в краевом минздраве.

В числе пациентов санавиации — 15 детей, трое из которых — в возрасте до одного года. Наибольшее количество вылетов было совершенно в Чернушку, Чайковский и Кудымкар. При этом 98% пациентов были эвакуированы в первые сутки госпитализации.

Пермская служба санитарной авиации использует специализированный вертолет Ми-8 с медицинским модулем — это летающая палата интенсивной терапии, где врачи могут поддерживать даже людей, находящихся в критическом состоянии. В вертолете есть аппаратаы жизнеобеспечения и системы мониторинга здоровья, к которым можно подключить пациента.

От момента вызова вертолета в отдаленную территорию до госпитализации пациента проходит не более четырех часов.

Большинство взрослых пациентов были доставлены с диагнозом острый коронарный синдром (инфаркт), акушерская патология и ожоги различной степени тяжести (последние эвакуируются в единственный в крае ожоговый центр ГКБ им. С. Н. Гринберга). Остальные случаи эвакуации пациентов связаны с оказанием специализированной помощи при инсульте и проведением экстренных хирургических вмешательств. У детей причинами их экстренной эвакуации в прошедшем году были ожоги и травмы различной степени тяжести.

#Здоровье#Общество#Медицина#Санитарная авиация#Медицинская помощь
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