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Скончался журналист Алексей Клочихин, работавший в пермских изданиях

Скончался журналист Алексей Клочихин, работавший в пермских изданиях

9 января 2024, 03:36
Фото: 1MI
Прощание с журналистом состоится завтра.

Скончался пермский журналист Алексей Клочихин. Его нашли мертвым в ночь на 8 января в общежитии, рассказала родственница журналиста. По предварительным данным, причиной его смерти мог стать инфаркт. Прощание с Клочихиным пройдет 10 января в 11:30 в Перми на улице Старцева, 140а.

Он работал в изданиях «Пермские новости», «Капитал Weekly», «Звезда», «Новый компаньон».

В начале января стало известно о смерти другого журналиста — Юрия Токранова.

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