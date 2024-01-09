Скончался журналист Алексей Клочихин, работавший в пермских изданиях

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Скончался пермский журналист Алексей Клочихин. Его нашли мертвым в ночь на 8 января в общежитии, рассказала родственница журналиста. По предварительным данным, причиной его смерти мог стать инфаркт. Прощание с Клочихиным пройдет 10 января в 11:30 в Перми на улице Старцева, 140а.
Он работал в изданиях «Пермские новости», «Капитал Weekly», «Звезда», «Новый компаньон».
В начале января стало известно о смерти другого журналиста — Юрия Токранова.