Троицкую линию метро в Москве достроят до конца 2028 года

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Строительство всех 17 станций Троицкой линии метро в Москве намечено завершить до конца 2028 года. Об этом сообщил заммэр Москвы Андрей Бочкарев, пишет 360tv.ru.
По его словам, к 2024 году планируется достроить 11 станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки», а оставшиеся шесть станций от «Сосенок» до «Троицка» будут готовы к концу 2028 года.
Новая линия соединит Новую Москву и окрестности Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Ее протяженность составит 42 километра, что сделает ее самой длинной линией в московском метро.
Ожидается, что новая ветка снизит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метро на юге города, уменьшит транспортную загруженность дорог и улучшит экологическую обстановку.
Кроме того, до 2025 года планируется заменить старые вагоны на Замоскворецкой линии метро на современные составы.