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Троицкую линию метро в Москве достроят до конца 2028 года

Троицкую линию метро в Москве достроят до конца 2028 года

9 января 2024, 10:34
Фото: 1MI
Троицкую линию метро в Москве планируют достроить до конца 2028 года, соединив территории Новой Москвы и районы около Ленинского проспекта на юго-западе столицы, с целью уменьшить нагрузку на другие линии метро, снизить транспортную нагрузку на дорогах и улучшить экологическую обстановку.

Строительство всех 17 станций Троицкой линии метро в Москве намечено завершить до конца 2028 года. Об этом сообщил заммэр Москвы Андрей Бочкарев, пишет 360tv.ru.

По его словам, к 2024 году планируется достроить 11 станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки», а оставшиеся шесть станций от «Сосенок» до «Троицка» будут готовы к концу 2028 года.

Новая линия соединит Новую Москву и окрестности Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Ее протяженность составит 42 километра, что сделает ее самой длинной линией в московском метро.

Ожидается, что новая ветка снизит нагрузку на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии метро на юге города, уменьшит транспортную загруженность дорог и улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, до 2025 года планируется заменить старые вагоны на Замоскворецкой линии метро на современные составы.

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